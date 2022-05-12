Yunanistan'dan gizli çalışma: Rus yaptırımlarına Türkiye de dahil edilsin

AVRUPA Birliği'nin (AB) en geniş ağa sahip yayın organı Euractiv, Yunanistan'ın Rusya için alınan yaptırım kararlarının Türkiye'yi de kapsaması için AB ülkelerini kışkırtacağını iddia etti.

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AVRUPA Birliği'nin (AB) en geniş ağa sahip yayın organı Euractiv, Yunanistan'ın yeni bir provokasyona imza atacağını iddia etti. Haber, adı gizli tutulan üst düzey bir Yunan yetkiliye dayandırıldı. İddiaya göre Yunanistan'ın arabulucu konumu dünyada takdirle karşılanan Türkiye'nin Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılması için AB ülkelerini kışkırtacağı belirtildi. Söz konusu Yunan yetkili yaptığı açıklamada, "AB üyelik adaylığı bulunan Türkiye'nin Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan kaçması anlaşılır gibi değil" dedi.

Hava sahası ihlali iddiası

Haberde Yunanistan'ın Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara dahil edilmeyen Türkiye'nin çatışmada doğal arabulucu rolünü sorgulamak için destek arayışına gireceğini ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in mart ayındaki buluşmasında iki ülke arasındaki gerginliği azaltma kararı aldıklarını ancak kısa süre önce iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerinin hava sahalarını ihlal ettiği ve 'güven inşası süreci' olarak adlandırılan yakınlaşmanın yeniden sekteye uğradığı ifade edildi.

Euractiv haberinde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında 'doğal arabulucu' olarak tarafsız kalabileceği ifade edildi. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirme çabalarına devam ettiğine vurgu yapıldı.

Türkiye ile tehdit etti

Yunanistan, önceki gün de Türkiye karşıtı bir provokasyona imza atmıştı. Rus petrolüne yaptırım uygulamak için harekete geçen AB Komisyonunun planları Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Malta'nın yaptığı yoğun lobi çalışmaları nedeniyle parçalanmıştı. Yunanistan, petrol yasağı dolayısıyla kendilerinin sahneden çekilmesi durumunda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin devreye gireceğini savunuyor.

(AKŞAM)