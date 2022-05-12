BIST 2.391
DOLAR 15,39
EURO 16,04
ALTIN 903,05
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusu reddedildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusu reddedildi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.

Abone ol

TÜRKİYE Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada Tahkim Kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda siyah-beyazlı kulübün başvurusunun görüşüldüğü belirtilerek şöyle denildi:

"Yapılan müzakere neticesinde ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere yapıldığı iddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin itirazının reddine oybirliği ile karar verilmiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'yi geçen VakıfBank şampiyon oldu
Fenerbahçe'yi geçen VakıfBank şampiyon oldu
AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı
AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem tahmini tepkisi: Yapılan falcılıktır
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem tahmini tepkisi: Yapılan falcılıktır
Oyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu tepkisi: Sorsan 'vatanı seviyoruz'
Oyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu tepkisi: Sorsan 'vatanı seviyoruz'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması
İlk konut şartına dikkat! Kredi kullanacaklara önemli uyarı geldi
İlk konut şartına dikkat! Kredi kullanacaklara önemli uyarı geldi
Koronavirüs geçirenler dikkat! Bu semptomlar yıllarca sürüyor
Koronavirüs geçirenler dikkat! Bu semptomlar yıllarca sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askerinin itirafları kan dondurdu
Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askerinin itirafları kan dondurdu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Canan Kaftancıoğlu açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Canan Kaftancıoğlu açıklaması