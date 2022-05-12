Türkiye 12 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 135 bin 738 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 606 bin 278 doza yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 12 Mayıs 2022 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 738 test yapıldı, 1778 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1816 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.17 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 606 bin 278 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek iller Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.