Koronavirüs geçirenler dikkat! Bu semptomlar yıllarca sürüyor

Pek çok ülkede hayat normale dönerken bilim insanları oldukça dikkat çekici bir araştırmaya imza attı. Uzmanlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerde hala görülen dört ana semptomu belirledi.

Abone ol

Dünya, 2019'un son günlerinde hayatımıza giren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uzun bir süredir amansız bir mücadele veriyor. 6 milyonun üzerinde hayata mal olan virüsle ilgili bilim insanlarından çok konuşulacak bir uyarı geldi.

Bilim insanları koronavirüs geçiren kişilerde hala görülen dört ana semptomu belirlemeyi başardı. 1200 hasta üzerinde incelemelerde bulunan bilim insanlarının çalışma kapsamında belirledikleri 4 semptom ise şöyle:

- Yorgunluk veya kas zayıflığı

- Uyku problemi

- Ağrı

- Anksiyete veya depresyon