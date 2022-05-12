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Fenerbahçe'yi geçen VakıfBank şampiyon oldu

Fenerbahçe'yi geçen VakıfBank şampiyon oldu

Voleybol Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen VakıfBank seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

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Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank; Bartsch-Hackley ve Guimaraes'in sayılarıyla maçın hemen başında 6-2 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Sarı-siyahlıların farkı 7 sayıya kadar çıkardığı (15-8) mücadelede konuk ekip Vargas ve Fedorovtseva ile skoru 24-23'e getirse de Haak'ın son sözü söylediği ilk seti 25-23 VakıfBank kazandı.

Ev sahibi takımın 4-0'lık seriyle başladığı ikinci sette sarı-lacivertliler 7. sayıda beraberliği sağladı. Çekişmeye sahne olan bu bölümde Haak ve Guimaraes'in üst üste hatalarıyla Fenerbahçe Opet ilk kez maçta öne geçti: 14-15. 20'nci sayıda yeniden üstünlüğü ele geçiren VakıfBank ikinci seti de 25-20 alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı: 2-0

Seyircisinin coşkulu desteğiyle oyunun kontrolünü iyice eline alan VakıfBank, 7 sayılık (13-6) fark yakaladığı ve baştan sona domine ettiği üçüncü seti de 25-20 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank: 3 - 0 :Fenerbahçe

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal

VakıfBank: Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay, Meryem Boz, Melis Gürkaynak)

Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal)

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