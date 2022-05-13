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Konut satın alarak Türk vatandaşı olmanın sınırı yükseltildi

Konut satın alarak Türk vatandaşı olmanın sınırı yükseltildi

Konutla Türk vatandaşlığının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, konut alarak Türk vatandaşlığına geçişte 250 bin dolar olan tutar 400 bin dolara yükseltildi. Düzenleme bir ay sonra yürürlüğe girecek.

Kararla ayrıca, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek. Bu karar ise bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

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