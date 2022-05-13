BIST 2.391
DOLAR 15,44
EURO 16,05
ALTIN 906,48
HABER /  GÜNCEL

PKK'nın kritik ismini nokta atışı operasyon! Saklandığı ininde SİHA'larla vuruldu!

PKK'nın kritik ismini nokta atışı operasyon! Saklandığı ininde SİHA'larla vuruldu!

PKK/KCK terör örgütünün Suriye’deki tepe ismi Eerem Üstek, Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan operasyonlar devam ederken, örgüte Suriye'nin kuzeyinde ağır bir darbe daha vuruldu.

Kandil'in Suriye'nin kuzeyindeki tepe isimlerinden biri olan terörist Ekrem Üstek, SİHA tarafından yapılan nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Üstek'in bulunduğu evi nokta atışıyla vurdu.

Operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri yerli mühimmatlar kullanılırken, Kandil de PKK'lı terörist Ekrem Üstek'in ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

90'lı yıllarda terör faaliyetleri nedeniyle 10 yıl cezaevinde yatan Üstek'in, cezaevinden çıktıktan sonra örgüte yeniden katıldığı ve bölgede çok sayıda askerin şehit olduğu terör saldırılarında yer aldığı belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Ahmet Çakar'a soru: Adnan Hoca'nın 'Kedicik'lerinin dekoltesi mi, Melis Sezen’in dekoltesi mi?
MHP'li Ahmet Çakar'a soru: Adnan Hoca'nın 'Kedicik'lerinin dekoltesi mi, Melis Sezen’in dekoltesi mi?
Canan Kaftancıoğlu'nu Halide Edip'le kıyasladı! Emniyet, resmi hesaptan Sabri Uzun'a 'ahlaksız' dedi
Canan Kaftancıoğlu'nu Halide Edip'le kıyasladı! Emniyet, resmi hesaptan Sabri Uzun'a 'ahlaksız' dedi
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusu reddedildi
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusu reddedildi
Irkçı siyasetçi İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı
Irkçı siyasetçi İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı
AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı
AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı
Sağlıkta şiddet yasası TBMM'de kabul edildi
Sağlıkta şiddet yasası TBMM'de kabul edildi
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem tahmini tepkisi: Yapılan falcılıktır
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem tahmini tepkisi: Yapılan falcılıktır
Oyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu tepkisi: Sorsan 'vatanı seviyoruz'
Oyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu tepkisi: Sorsan 'vatanı seviyoruz'
Türkiye 12 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 12 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması