Cem Küçük: Muhalefet helalleşmeyecek, seçimler olup bitince hesap soracaklar

CANAN Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten ilginç bir yazı geldi. "Kaftancıoğlu’nun cezası Yargıtay’da onandı, muhalif isimler neler yazmış bir bakın" diyen Cem Küçük, "Muhalefetini derdi helalleşme değil intikam; seçimler olup bitince hesap soracaklar" dedi.

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Türkiye yazarı Cem Küçük, muhalefetin derdinin helalleşme değil intikam olduğunu savundu ve seçimlerden sonra muhalefetin hesap soracağını yazdı. "Seçimlere 1 yıl var. Seçimler olup bitince hesap soracaklar. Yok diyorlar ama istedikleri bu" diyen Cem Küçük'ün yazısından ilginç satır başları şöyle:

- Dün Canan Kaftancıoğlu’nun cezası Yargıtay’da onandı. Muhalif isimler neler yazmış bir bakın. Hatta o isimler son bir haftada beğenmedikleri bir yazar Gezi'ye çağrıldı diye neler söyleyip yazdılar gördünüz. Bunların helalleşme çağrısına kanmayın. Tamamen aldatmaca!..

- Hükûmeti tek adam ya da otoriterlikle suçlayanların hepsi darağaçlarını kurmuş bile. Kutuplaştırmadan şikâyet edenler kutuplaştırmanın âlâsını yapıyorlar. Hukuk geldiğinde göreceksiniz diyorlar.

- Şu lafı en çok FETÖ’cüler kullanıyor: 'Bir gün hukuk size de lazım olacak.' Sürekli bir korkutma ve intikam isteği var. Tabii kimi neyle suçlayacaklar belli değil...

- Hükûmet cephesinin bu durumu iyi görmesi lazım. Kabataş olayında dahli olanların tutuklanmasını istiyorlar.