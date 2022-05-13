Mustafa Destici'den Canan Kaftancıoğlu'na ceza kararına destek

Canan Kaftancıoğlu'nun onanan hapis cezası için konuşan BBP lideri Mustafa Destici kararın doğru olduğunu söyledi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Canan Kaftancıoğlu’nun cezasının onaylanmasının doğru olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanına hakaret edeceksiniz, devleti alenen aşağılayacaksınız, kamu görevlilerine hakaret edeceksiniz ve buradan bir gün bile ceza almadan gideceksiniz. Asıl o zaman hukuk devleti olmaz” dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Eskişehir'e gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yargıtay tarafından cezası onanan Canan Kaftancıoğlu hakkındaki soruları yanıtladı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Eskişehir'e gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yargıtay tarafından cezası onanan Canan Kaftancıoğlu hakkındaki soruları yanıtladı.

Destici, ‘Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay ceza alması hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusu üzerine şunları söyledi:

*Canan Kaftancıoğlu, bizim tamamen siyaseten ve fikren karşı karşıya olduğumuz birisidir ama biz hiçbir siyasetçinin ceza almasını istemeyiz. Lakin Türkiye, demokratik bir hukuk devleti, anayasamız var.

Burası hukuk devletidir

*Siyasi parti temsilcileri de buradaki hükümlere uymadığı zaman hukuk devletlerinde bir cezai durumla karşı karşıya kalırlar. Birisi Cumhurbaşkanına hakaret ediyorsa ve büyük Türk devletini alenen aşağılıyorsa, kamu görevlisine hakaret ediyorsa burası hukuk devletidir.

*Bugüne kadar hukukun üstünlüğünü savunanlar ya da bu iddiada bulunanlar öncelikle hukuka saygı göstermelidir. Hukukta bunun bir karşılığı olduğunu bilerek yapıyorsunuz. Canan Kaftancıoğlu, bunu bilerek görevde tutunmuştur.

*Yargıtay onamayıp yok mu sayacaktı? Cumhurbaşkanına hakaret edeceksiniz, devleti alenen aşağılayacaksınız, kamu görevlilerine hakaret edeceksiniz ve buradan bir gün bile ceza almadan gideceksiniz. Asıl o zaman hukuk devleti olmaz. Herkesi hukukun üstünlüğüne uygun hareket etmeye davet ediyorum.

Yargıtay'ın kararının ardından CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm milletvekillerini İstanbul'a çağırması ile ilgili soru üzerine Destici, “CHP ve onun etrafında kümelenen diğer partiler, lehlerine karar olduğu zaman yargı ile ilgili güzel cümleler kuruyorlar. Ancak beğenmedikleri kararlarda yargının tamamen Cumhurbaşkanı ve hükümetin kontrolünde olduğunu ve siyasi baskıyla karar verdiğini ifade ederek Türk yargısını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ana muhalefet partisinin genel başkanının daha sağduyulu ve sabırlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.