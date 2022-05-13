Erşan Kuneri konusu nedir tam oyuncu kadrosu isimleri

Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri bugün yani 13 Mayıs Cuma günü Netflix'te yayınlanacak. Uzun zamandır diziyi bekleyenler ise Erşan Kuneri ne zaman, saat kaçta Netflix'te yayınlanacak sorusunun cevabını araştırıyor. 1. sezonu çekilen eskiden cinsel içerikli filmler çeken Erşan Kuneri'nin başına gelenleri konu eden dizinin oyuncu kadrosunda kimler var, işte isimleri...

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Cem Yılmaz'ın efsane filmi GORA'da sadece bir dakika görünen ama filme damgasını vuran karakteri Erşan Kuneri dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Eskiden cinsel içerikli filmleri çeken fakat tarzını değiştirmek için kolları sıvayan Erşan Kuneri'nin başına gelenlerin anlatıldığı dizi Netflix'te yayınlanacak. 1. sezonu çekilen dizi bugün Netflix'te ekrana gelecek, saati hakkında henüz bir açıklama gelmedi fakat gün içinde dizinin yayına girmesi bekleniyor. Peki Erşan Kuneri dizisinde kimler var, oyuncu kadrosu, karakterler ve isimleri...

Erşan Kuneri dizisi oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. Netflix’te yayınlanacak olan Erşan Kuneri 13 Mayıs 2022 tarihinde izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayın saati hakkında bir bilgi verilmedi. Erşan Kuneri dizisi oyuncuları arasında Cem Yılmaz, Zafer Algöz, ezgi Mola, Çağlar Çorumlu gibi isimler yer alıyor.

Erşan Kuneri oyuncuları: Yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği Erşan Kuneri dizisi oyuncu kadrosu; Cem Yılmaz, Zafer Algöz, ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Can Yılmaz gibi birbirinden değerli isimlerden oluşuyor.

Erşan Kuneri konusu: Erotik filmlerin unutulmaz yönetmeni, yapımcısı ve oyuncusu Erşan Kuneri, farklı Film türlerini denemek ve cinsel içerikli film çekenlerin yaftasından kurtulmak için kolları sıvar.

Erşan Kuneri kimdir: GORA, Arif V 216 ve Erşan Kuneri gibi yapımlarda Cem Yılmaz tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir. Erşan Kuneri, Cem Yılmaz filminde yer alan renkli karakterlerden biridir. GORA ve Arif v 216 filmleriyle tanıdığımız Erşan Kuneri Film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibidir. Dizide erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasındaki sinema macerasını konu alınacak.