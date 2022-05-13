Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! Uzman isimden 13 Mayıs uyarısı önümüzdeki 10 gün içerisinde...

Hafta sonu hava nasıl olacak merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 13 - 19 Mayıs 2022 tarihli hava durumu açıklaması geldi ve şöyle denildi: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta sonunda biraz artarak kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.