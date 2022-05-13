Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! Uzman isimden 13 Mayıs uyarısı önümüzdeki 10 gün içerisinde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre sıcaklık mevsim normalleri üzerine çıkacak. Pazar günü ise sağanak yağış var. Öte yandan uzman isim Orhan Şen bugün için şaşırtan bir açıklama yaptı. İşte bölge bölge son durum...
Hafta sonu hava nasıl olacak merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 13 - 19 Mayıs 2022 tarihli hava durumu açıklaması geldi ve şöyle denildi: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta sonunda biraz artarak kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Öğle saatlerine dikkat!
Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağış beklenen iller şöyle sıralandı:
Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar ve Burdur
Prof. Dr. Orhan Şen de bugün için dikkat çeken bir açıklama yaptı ve şöyle dedi:
Önümüzdeki 10 gün içerisinde en sıcak gün bugün (Cuma). İstanbul 26 Ankara 24 İzmir 27 Antalya 26 C. Denizli Uşak Van Hakkari civarındaki yerel yağmurun dışında yurtta yağış yok.
Marmara: Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.