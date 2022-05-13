BIST 2.408
DOLAR 15,48
EURO 16,13
ALTIN 906,82
HABER /  EKONOMİ

Dünyanın en değerli şirketi artık Apple değil! Zirveye konan Saudi Aramco kimin?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünyanın en değerli şirketi artık Apple değil! Zirveye konan Saudi Aramco kimin?

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, dünyanın en değerli şirketi sıralamasında ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'yi 2020'den beri ilk kez geride bırakarak liderliğe çıktı.

Abone ol

Artan petrol fiyatlarından yararlanan Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun piyasa değeri çarşamba günü itibarıyla 2,42 trilyon dolara yükseldi. ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'nin piyasa değeri ise son zamanlarda teknoloji hisselerde etkili olan satışlarla 2,37 trilyon dolara geriledi. Böylece Saudi Aramco, Apple'yi 2020'den beri ilk kez geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

Bu yılın başlarında Apple'nin piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşırken Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2 trilyon doların altındaydı. Bu yıl Apple hisseleri yaklaşık yüzde 20 düşerken Ukrayna'daki savaşla artan petrol fiyatlarından yararlanan Saudi Aramco hisseleri yaklaşık yüzde 29 arttı.

Saudi Aramco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomik toparlanma ile şirket karının geçen yıl iki katına çıktığını bildirmişti. Saudi Aramco, geçen yıl 400 milyar dolarlık satış ve 110 milyar dolarlık kar elde ederken Apple aynı dönemde 378 milyar doları aşan gelir ve 101 milyar dolar kar açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul merkezli PKK'ya büyük baskın! İsimler tek tek belirlendi ve düğmeye basıldı
İstanbul merkezli PKK'ya büyük baskın! İsimler tek tek belirlendi ve düğmeye basıldı
Ahmet Çakar Melis Sezen'in sütyenine takmıştı meğer Adnan Hoca'nın kediciklerinin sıkı takipçisiymiş
Ahmet Çakar Melis Sezen'in sütyenine takmıştı meğer Adnan Hoca'nın kediciklerinin sıkı takipçisiymiş
İlk konut şartına dikkat! Kredi kullanacaklara önemli uyarı geldi
İlk konut şartına dikkat! Kredi kullanacaklara önemli uyarı geldi
Bakan duyurdu! Ödemeler başlıyor hesaplarınızı kontrol edin
Bakan duyurdu! Ödemeler başlıyor hesaplarınızı kontrol edin
Rusya'nın yeni silahı buğday! Sinyali verdiler korkunç ihtimal...
Rusya'nın yeni silahı buğday! Sinyali verdiler korkunç ihtimal...
Abdülkadir Selvi: Hayat pahalılığı Erdoğan'ı paçalarından tutup aşağı çekiyor
Abdülkadir Selvi: Hayat pahalılığı Erdoğan'ı paçalarından tutup aşağı çekiyor
Mustafa Destici'den Canan Kaftancıoğlu'na ceza kararına destek
Mustafa Destici'den Canan Kaftancıoğlu'na ceza kararına destek
Erşan Kuneri konusu nedir tam oyuncu kadrosu isimleri
Erşan Kuneri konusu nedir tam oyuncu kadrosu isimleri
Canan Karatay'dan patates uyarısı özellikle çocuklar için dikkat
Canan Karatay'dan patates uyarısı özellikle çocuklar için dikkat
Marketler şehre göre ürünlere fiyat çekiyor oyunları bitmiyor! Hepsine ceza yağdı
Marketler şehre göre ürünlere fiyat çekiyor oyunları bitmiyor! Hepsine ceza yağdı