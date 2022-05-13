Abdülkadir Selvi: Hayat pahalılığı Erdoğan'ı paçalarından tutup aşağı çekiyor

AK Parti kulislerinden en sağlam bilgileri alan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AK Parti'nin son oy oranını yazdı. Selvi, "Muhafazakar seçmen 'Hayat pahalılığı var, zorlanıyorum' der ama değerlerine oy verir" iddiasında bulundu. AK Parti'nin oylarının neden yükselemediğini yazdı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, seçim anketlerine göre AK Parti'nin oy oranındaki durumu ve hayat pahalılığının bu duruma etkisini yazdı. AK Parti oylarının yükselse de yüzde 40'ı aşamadığını belirten Selvi, yine de "Muhafazakar seçmen 'Hayat pahalılığı var, zorlanıyorum' der ama değerlerine oy verir" dedi.

Oyları yükseliyor ama yüzde 40'ı geçemiyor

"AK Parti’nin oyları yükseliyor ama yüzde 40’ın üzerine çıkmıyor" diyen Selvi, AK Parti Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in konuyla ilgili olarak, “Yüksek enflasyon yüzde 40’ın üzerine çıkmamızı engelliyor” dediğini aktardıktan sonra şunları yazdı:

Hayat pahalılığı Erdoğan'ı paçalarından tutup aşağı çekiyor

"Küresel liderliği Erdoğan’ı yükseltirken, hayat pahalılığı paçalarından tutup aşağıya çekiyor. Mustafa Şen de aynı noktaya işaret ediyor. AK Parti’nin 2023’ten önce yüksek enflasyon sorununu çözmesi lazım. Ama bu da bir gerçek."

'Her şey 2 kilo domates değil' der yine AK Parti'ye verir

"Halkımız yüksek enflasyon sorununu da Erdoğan’ın çözeceğine inanıyor. Çünkü Erdoğan zaten bunu başarmış bir lider. Ayrıca muhafazakâr seçmen son tahlilde, ‘Evet, hayat pahalılığı var. Ben zorlanıyorum’ der ama nihayetinde, 'Her şey 2 kilo domates değil' der. Domatese değil, değerlerine oy verir..."