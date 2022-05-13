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Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti! 6 kişiden birinde...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti! 6 kişiden birinde...

Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de, virüs kaynaklı ilk ölümler açıklandı.

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Dün ilk Kovid-19 vakasının saptandığı Kuzey Kore'de, resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, 6 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Söz konusu 6 kişiden birinde, Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi.

Bu arada KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un dün acil salgın önleme merkezini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi. Kim'in burada yetkilileri, salgını önleyemedikleri için eleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Boo Seung-chan, Kuzey Kore'nin salgınla mücadelesi için Pyongyang yönetiminin talebi durumunda tıbbi destek sağlanabileceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, komşu ve dost Kuzey Kore'nin salgınla mücadelesine "tam destek" vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Kovid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.

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