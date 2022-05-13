"Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum" demişti! Mehmet Boynukalın'dan Özlem Zengin'e cevap

Ayasofya Camisi eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, TV Net canlı yayınında "Boynukalın'ın istifasında dahliniz var mı?" sorusuna "Dahlim yok ama Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum" diyerek cevap veren AK Partili Özlem Zengin'e, "Allah hidayet versin." karşılığını verdi.

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, katıldığı bir canlı yayınında konuştu. Program moderatörü Taha Hüseyin Karagöz'ün, "Boynukalın'ın istifasında dahliniz var mı?" sorusuna cevap veren Zengin "Dahlim yok ama Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum" dedi.

Zengin'in açıklamasını alıntılayarak Twitter'dan cevap veren Boynukalın, "İslam inanç, ibadet, ahlak ve hukukuyla hayatımıza sirayet etmediği sürece Ayasofya tam manasıyla özgürlüğüne kavuşamaz. Ama açılması bu yönde bir adımdır inşallah... Meselemiz şahsi değil. Allah hidayet versin..." ifadelerini kullandı.