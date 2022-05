Sopranos ile tanınmıştı! Ünlü oyuncu Bruce MacVittie hayatını kaybetti

Sopranos, Miami Vice, Person of Interest gibi dizilerde rol alan Amerikalı ünlü karakter oyuncusu Bruce MacVittie 65 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Aralarında The Sopranos, Law & Order ve American Buffalo'nun da olduğu çok sayıda yapımda boy gösteren ünlü oyuncu Bruce MacVİttie 65 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı haberi eşi Carol Ochs duyurdu. Ölüm nedeni ise açıklanmadı. Naked Angels'ın kurucu ortağı olan MacVittie, sahneye ilk kez 1983'te American Buffalo'da çıktı. Oyunun başlamasının üzerinden 1 ay bile geçmeden James Hayden'ın Bobby rolünü üstlenmek zorunda kaldı. Bunun nedeni ise Hayden'ın aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmesiydi. Oyunda Al Pacino da rol alıyordu. Daha sonra birçok tiyatro şirketinin oyunlarında rol aldı.



TV kariyeri ise 1981'de başladı. Barney Miller adlı sitcom'da rol aldıktan sonra aralarında Miami Vice, The Equalize, Spencer For Hire, LA Law, The Stand'in de olduğu bir çok dizide oynadı. MacVittie, 2002'de The Sopranos'ta Danny Scalercio'yu canlandırdı. Law & Order'da isse 1991'de ilk kez göründü. 2021'de Law & Order: SVU'da da o vardı. Yine Person of Interest, Blue Bloods, The Deuce, Bull, The Way They See Us gibi dizilerde de oynayan MacVİttie ayrıca 54, Million Dollar Baby, The Doors, Fourth of July, Stonewall gibi filmlerde de boy gösterdi.