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Sağlıkta şiddet yasası TBMM'de kabul edildi artık iyi hal yok şiddet uygulayan yandı

Sağlıkta şiddet yasası TBMM'de kabul edildi artık iyi hal yok şiddet uygulayan yandı

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

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Son dönemlerde artan sağlık çalışanlarına ve kadına şiddet olaylarının önlenmesine yardımcı olacak teklif, TBMM'de kabul edildi.

Kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis verilebilecek
Yasalaşan teklife göre, kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek.

İyi hal indirimi yapılmayacak
Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller suç olacak.

Kadına ve sağlıkçılara şiddet katalog suçu olacak
Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçları, tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak.

Kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suç olacak.

Sağlık Bakanı Koca: Hayırlı olsun, teşekkür ediyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kararla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"MECLİS’TEN GEÇTİ! Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.

Sn. Cumhurbaşkanımızın 14 Marttaki iradeleriyle başlayan; sağlık çalışanlarını şiddetten, Malpraktis davalarında yaşanan haksızlıklardan yeni kanuni düzenlemelerle korumayı amaçlayan süreç, Meclis’te tecelli eden Milli İradede karşılığını bulmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum

DEVAM EDEN MALPRAKTİS DAVALARI? Devam eden Malpraktis davaları, yeni kanuni düzenleme kapsamında ele alınacak. Bu davalarda da, sağlık çalışanına ait bir kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek."

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