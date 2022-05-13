Benzin ve motorine gizli zam geldi! Sabah pompaya yansıdı

Benzin ve motorine gizli zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına 4, motorinin litre fiyatına ise 3 kuruş zam yapıldı. İşte gizli zammın nedeni...

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Benzin ve motorine bu sefer gizli zam yapıldı. Büyük akaryakıt dağıtım şirketleri, benzine ve motorine gece yarısı yaptığı gizli zam, sabah istasyonlara giden müşterilerin çoğu tarafından fark edilemedi bile... Gizli zammı gazeteci Emin Çapa ortaya çıkardı.

Ekonomist gazeteci Emin Çapa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorine ve benzine gelen zammı "Dün gece benzine 4, motorine 3 kuruş zam gelmiş" ifadesi ile duyurdu. Benzine en son geçen hafta petrol fiyatlarının düştüğü gün 78 kuruş zam yapılmıştı. Zammın gerekçesi de doların yükselişi gösterilmişti.

Akaryakıt bayi karlarının artırılması için...

Ocak ayı içerisinde de peş peşe benzin ve motorin fiyatlarının kamuoyuna açıklanmadan 2 ya da 3’er kuruş artırıldığı ortaya çıkmıştı. Sektör kaynakları, “Bu yolla akaryakıt dağıtım ve bayi kar marjlarının artırılması hedefleniyor. Bu artışların izleyen günlerde de devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Bugün petrol fiyatları ne kadar oldu?

Dün 108,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 108,82 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,25 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 110,19 ile 111,78 dolar aralığının direnç, 108,60 ile 107,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatları neden yükseliyor?

Fiyatların yükselişinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik endişeleri etkili oldu. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcileri, Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırım paketinde yer alan petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda anlaşmaya varmak için bazı üye ülkelerin liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Rus petrol üretimindeki düşüş de küresel piyasalarda arz darlığı endişelerini artırdı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Rusya'nın petrol üretimi, Batı yaptırımlarının ardından yavaşlayan ürün ihracatı ve düşen iç talep nedeniyle ülke rafinerilerinin çok daha az ham petrol işlemesi nedeniyle nisanda günlük yaklaşık 1 milyon varil azaldı.

Ayrıca, faiz artırımı beklentileri ve enflasyon endişeleri, ABD dolarındaki yükseliş ile Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlarının yarattığı ekonomik gerilemeye yönelik endişeler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.