Müge Anlı canlıda Muhammet Burhan'ın eşi Fatma'dan cinayet itirafı: Meğer sevgilisi Selami...

Müge Anlı'da günlerdir Amasya'da öldürülen 2 çocuk babası 27 yaşındaki Muhammet Burhan cinayeti konuşuluyor. Muhammet Burhan'ın ölümü ile ilgili Müge Anlı'ya göre şüphelilerin başında iki isim geliyor. Bu isimler Muhammet'in eşi Fatma ve Sevgilisi Selami Şen... Fatma Burhan şimdiye kadar hep sevgilisini savunmuştu. Fatma günler sonra ilk kez konuşmaya ve itiraflarda bulunmaya başladı.