Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı: Tek gündemimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tek gündemlerinin enflasyon olduğunun altını çizerek "Enflasyon ataletini beraber yeneceğiz, kalıcı olarak tek hanelere indireceğiz." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması ile Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türk tarımının geliştirilmesine, çiftçilerin refah seviyesinin artmasını canı gönülden temenni ediyorum. Çiftçilik yapan aileden gelen, çiftçi olarak kazanan üreten ve keyif alan birisi olarak yurdumuzun dört bir yanındaki çiftçilerimizin ne zorluklarla mücadele ettiğini biliyorum.

Ziraat Bankası'nın kuruluş amacı olan ulvi görevi layıkı ve fazlasıyla bugün burada olduğu gibi çok daha görünür ortaya koyacakları performansın karşılığı olarak kendilerini tebrik ediyorum.

Çalışanların yüzde 17'si tarım sektöründe istihdam ediliyor. 5 milyon kişi tarımdan geçimini sağlıyor. Tarım ürünleri ihracatı 2021 yılında yüzde 20 oranında artarak 7.2 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Çok çeşitli destinasyonlara meyve, sebze, kuruyemişte ana ihracatçı konumuna gelmiştir. Son 2 yıldır salgının etkileri devam edip tam biterken savaş başladı. Kuzeyimizdeki savaş savaşan ülkeler olmak üzere Türkiye ve dünyayı etkiliyor.

Kredi ve teşvik paketlerimizi devreye aldık. Tarım ve gıda sektöründe üretken ve sürdürülebilir üretimin devamı için gayretli çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki dönemde tarım sektörünün kaynaklarını verimli kullanarak teknolojiden maksimum seviyede yararlanarak sürdürülebilir şekilde devam etmesini arzuluyoruz. Tarım sektörünü iklim değişikliğine adapte edecek ve AB'deki politika değişikliğine uyumlu hale getireceğiz.

Sıcaklık ve yağışlardaki değişiklikler gıda fiyatlarında kayda değer artışlara neden oluyor. 2050 yılında dünya nüfusunun toplamını beslemek için bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıda üretilmesi gerekiyor, yüzde 15 daha fazla suya ihtiyaç duyulması gerekiyor.

Türkiye Avrupa Yeşil Mutabakatı'na yanıt vermeye amaçlayan eylem planını Temmuz ayında yayınlamıştır. Son 5 yılda çiftçilerimize yaklaşık 90 milyar lira tutarında tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdik. Desteklerin sadeleştirilmesi ve yönlendirici olması cümlesini çok önemli buluyorum.

2022 yılı için 25.8 milyar lira olarak belirlenen desteği 29 milyar liraya çıkardık. Üreticilerimizin finansman ihtiyacını uygun şekilde karşılıyoruz. Tarımsal üreticilerimize 4.6 milyar lira faiz desteği sağladık. Tarımsal üreticilere 9.8 milyar lira faiz desteği sağlamayı öngörüyoruz. Nisan ayı başında faiz destekli kredilerin tamamında üst limitleri yükselttik. Küçük ölçekli üreticilerin yoğun kredi kullandığı başlıklardan 100 bin lira olan sıfır faizli kredi tutarı 200 bin liraya çıkarıldı.

Enflasyonu yeneceğiz

Ülkemizde enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz. Enflasyonla mücadele en öncelikli konularımızdan biri olarak karşımıza çıkmaktadır, önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmeyi hedefliyoruz.

Enflasyon ile mücadele timlerimiz bir çok sektöre ilişkin denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye izin vermeyeceğiz.

Tek gündem enflasyon

sorununu elbirliği ile çözeceğimizden, kimsenin fırsatçılara göz açtırmayacağından şüphe duymuyorum. Dünkü toplantılarda tek günden enflasyondu, bunu masaya yatırdık.

İş insanlarımızın da ellerini, yüreklerini taşın altına koymaya hazır olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Enflasyonu böylesi basiretli ve ferasetli iş insanlarımızın da atacağı adımlarla, devlet-millet işbirliğiyle çözeceğiz.