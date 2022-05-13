Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG/PKK tepkisi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını eleştirerek, " PKK /YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz. Kimse ile istişare etmeden alınmış bir karar" dedi. Çavuşoğlu Paris Başkonsolosluğu'na yapılan saldırı ile ilgili de Fransa'dan somut adımlar beklendiğini belirtti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ortak düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Fransa’da Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin konuştu.

"PKK destekçilerinin değişik Avrupa ülkelerinde saldırılarının arttığını görüyoruz. Paris'te bir saldırı oldu. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin yargı önünde hesap vermesi gerekiyor." diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Macron'un danışmanı büyükelçimizi aradı. Bunlar önemli ancak somut adımlar gerekli. Fransa'nın somut adımlarını görmek istiyoruz. Fransa’nın Ankara’daki maslahatgüzarını bakanlığımıza davet ettik, beklentilerimizi açıkça ilettik. Böyle bir saldırının tekrar etmemesi için gereken önlemleri almaları gerektiği hatırlatıldı."

ABD'ye tepki

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada Amerikan firmaları, YPG/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğu ve kuzeybatısında bölgelere Suriye yaptırımlarına takılmadan artık yatırım yapabileceği duyurulmuştu. Bakan Çavuşoğlu bu karara sert tepki gösterdi ve "Bu bölgenin hariç tutulması anlamlıdır sebebi de bellidir. PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz" ifadelerini kullandı.