CHP MYK olağanüstü toplandı Ekrem İmamoğlu karara 'İstanbul seçimleri ile ilgili' dedi İlk açıklama!

CHP'de olağanüstü toplanma kararı verilmesinin ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi. İl Başkanlığına gelen İBB Başkanı İmamoğlu kararın İstanbul seçimleriyle ilgili olduğu açıklamasında bulundu. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından CHP olağanüstü toplandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplantı için İl Başkanlığı'na birlikte geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü düzenlenen MYK toplantısı tamamlandı. Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak basın açıklaması yaptı.

Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı. Öztrak'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

“Vesayeti altındaki yargıçlara kendinden olmayana gözdağı vermeye kalkıyor. Muhalefeti engellemeye çalışıyor. İstanbul İl Başkanımız hakkındaki hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir"

Despotun olduğu yerde at izi it izine karışır. Vesayeti altındaki yargıçlara gözdağı vermeye kalktı. Yargı sopasıyla rakiplerini safdışı etmeye uğraşıyor. Milletin gerçek gündemini karartıyor. İstanbul İl Başkanımız hakkında verilen hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir. Bu karar millet adına verilmemiştir.

Tarih bu ülkenin aydınlık yüzlerinin demokratik siyaseti savunanların haklarını teslim edecektir. Bir otokratı sandıkta beraberce yenip tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz. Gün, sessiz kalma günü değildir. Bu nedenle genel başkanımız bizim kavgamız zulme karşıdır, bizim kavgamız istibdada karşıdır, bizim kavgamız milletin aşına işine göz koyanlarladır, bizim kavgamız hak, hukuk, adalet ve demokrasi kavgasıdır demiştir. Bugün kimin despotla, kimin milletle kavga ettiği gün gibi ortaya çıkmıştır. Saraydakiler koltuklarından kalkmamak için milletle kavgayı seçmişlerdir. Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını pisletmiştir.