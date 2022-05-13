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Altın güne yükselişle başladı! 13 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın güne yükselişle başladı! 13 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatı

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 900,7 liradan tamamladı. 13 Mayıs altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 908,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 908,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.490 lira, Cumhuriyet altını da 6.085 liradan satılıyor.

Altın onsu
Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentileri aşması ile düşüş eğiliminde hareket ederek, yüzde 1,7 azalışla 1.821,9 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 0,3 artışla 1.827,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler ne diyor?
Analistler, devam eden jeopolitik riskler, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve son açıklanan makroekonomik verilerin gelecek dönem enflasyon beklentilerini artırdığını bildirdi.

Artan enflasyonist endişelerin merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına zorlayacağı öngörülerinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade eden analistler, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

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