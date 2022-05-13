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Kapalıçarşı'daki 'ayaklı borsa'ya Maliye baskını!

Kapalıçarşı'daki 'ayaklı borsa'ya Maliye baskını!

TÜRKİYE'de serbest döviz piyasasının kalbi sayılan Kapalıçarşı'daki 'ayaklı borsa'ya maliye ekipleri baskın düzenledi.

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Dövizdeki yükseliş sürerken Maliye Bakanlığı ekiplerinden son dakika flaş bir operasyon geldi. Serbest döviz piyasasının kalbi sayılan Kapalıçarşı'daki 'ayaklı borsa'ya maliye ekipleri baskın düzenledi.

Saat 12:00 itibariyle serbest piyasada dolar 15.48 lirayı aştı, Euro ise 16.13 lira seviyesinin üzerinde seyrediyor. Gram altın 906 liradan, çeyrek altın 1482 liradan, cumhuriyet altını ise 5.912 liradan satılıyor. 

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