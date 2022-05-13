Kapalıçarşı'daki 'ayaklı borsa'ya Maliye baskını!

TÜRKİYE'de serbest döviz piyasasının kalbi sayılan Kapalıçarşı'daki 'ayaklı borsa'ya maliye ekipleri baskın düzenledi.Abone ol
Dövizdeki yükseliş sürerken Maliye Bakanlığı ekiplerinden son dakika flaş bir operasyon geldi. Serbest döviz piyasasının kalbi sayılan Kapalıçarşı'daki 'ayaklı borsa'ya maliye ekipleri baskın düzenledi.
Saat 12:00 itibariyle serbest piyasada dolar 15.48 lirayı aştı, Euro ise 16.13 lira seviyesinin üzerinde seyrediyor. Gram altın 906 liradan, çeyrek altın 1482 liradan, cumhuriyet altını ise 5.912 liradan satılıyor.