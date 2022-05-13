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19 Mayıs resmi tatil mi hangi güne denk geliyor 2022 takvimi

19 Mayıs resmi tatil mi hangi güne denk geliyor 2022 takvimi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Her sene coşku ile karşılanan milli bayramlardan biri olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene perşembe gününe denk geliyor. Peki, 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi? İşte 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi?

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19 Mayıs resmi tatili hakkında araştırmalar başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her sene etkinlikler kutlanıyor. 2022 yılında bayram perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor.

18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü: 
18 Mayıs günü yarım gün ve resmi tatil olmayacak. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

2022 Resmi tatiller: 
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi  

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar          

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba       

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9  - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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