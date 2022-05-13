Af çıkıyor!.. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu son dakika duyurdu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için af çalışmaları başlatıldığını duyurdu.Abone ol
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar az önce açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için af çalışmaları başlatıldığını duyurdu.
Akbaşoğlu, "Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek" dedi.