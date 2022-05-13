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BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Nahyan hayatını kaybetti yas ilan edildi

BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Nahyan hayatını kaybetti yas ilan edildi

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti. el-Nehyan'ın ölümü sonrası BAE'de yas ilan edilirken; bayraklar 40 gün süreyle yarıya indirildi.

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Reuters'ın aktardığı son dakika haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan 74 yaşında hayatını kaybetti.

Ülkedeki yedi emirliğin yöneticilerinden oluşan Yüksek Konseyin Halife Al Nahyan 2019'da 4'üncü dönem Devlet Başkanı olarak seçilmişti.

2014 yılında geçirdiği felcin ardından acilen ameliyata alınan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, sağlık sorunları nedeniyle kameraların karşısına nadiren çıkıyordu. Bu durum, muhalifleri tarafından "ülkenin fiili devlet başkanı Al Nahyan değil" şeklinde yorumlanıyordu.

el-Nehyan'ın ölümü sonrası BAE'de yas ilan edilirken; bayraklar 40 gün süreyle yarıya indirildi. Ülkede bütün devlet daireleri de 3 gün boyunca kapalı olacak.

BAE; Abu Dabi, Dubai, Eş-Şarika, El-Fuceyra, Ummul Kayveyn, Acman ve Ras el-Hayme olmak üzere 7 emirlikten oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yayınladığı mesajında "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan’ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamasında BAE'ye taziye ziyaretinde bulunduğunu da açıkladı.

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