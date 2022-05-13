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Kremlin'den Putin-Zelenskiy toplantısı için dikkat çeken açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kremlin'den Putin-Zelenskiy toplantısı için dikkat çeken açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılabilecek bir toplantıya karşı olmadıklarını, ancak bu görüşmenin hazırlık yapılmadan mümkün olmayacağını söyledi.

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Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, bölgede yeniden istikrarın sağlanması için gerçekleştirilen Rus-Ukrayna müzakereleri sekteye uğradı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov müzakerelere ilişkin yaptığı yeni açıklamasında, "Rusya, Putin ve Zelenskiy arasındaki bir toplantıyı reddetmiyor, ancak hazırlık olmadan bu toplantının gerçekleşmesi imkansız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında yakalanan ve sivilleri öldürmekle suçlanarak tutuklanan bir Rus askerinin bugün Ukrayna'da yargılanacağı konusuna ilişkin de konuşan Peskov, "Maalesef bu dava veya başka davalar hakkında bir bilgim yok. Bunun ne kadar gerçek olduğunu da bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

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