BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Ömer Pural, 4. Levent’te yarı zamanlı çalıştığı işyerinde barfiks demirine asılı halde bulundu. Dağcılık ve tırmanış sporu yaptığı öğrenilen gencin ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Polis gencin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

Abone ol

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi Ömer Pural (23), önceki gün akşam saatlerinde yarı zamanlı çalıştığı kaya tırmanışı salonuna geldi.

Burada mesaisini tamamladıktan sonra işyeri çalışanı Barış G., Pural’a işyerini kapatacağını ve çıkmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Pural, işyerinde biraz daha kalacağını ifade ederek Barış G.’ye çıkabileceğini belirtti.

İşyerinden ayrılan Barış G., sabah saatlerinde geri geldiğinde Ömer Pural’ı barfiks demirine asılmış halde buldu. Çalışanın ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm haberini duyan yakınları yasa boğuldu
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyeri çalışanı Barış G.’nin ifadesine başvurarak işyerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda polis, gencin intihar ettiği şüphesi üzerine durduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin ölümünü haber alan yakınları ise yasa boğuldu.

Dağcılık ve tırmanma sporu yapıyordu
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan ve üniversitenin Dağcılık Kulübü’nde olduğu öğrenilen Ömer Pural’ın dağcılık ve tırmanma sporu yaptığı öğrenildi.

5 ay önce sevgilisinden ayrılmış
Ayrıca gencin yaklaşık 5 ay önce sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı. Gençten geriye ise kayalıklarda tırmanış yaptığı görüntüleri kaldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bahçesini sularken buldu altın sikke Tuğrul ve Çağrı Bey dönemi Selçuklulara ait çıktı
Foto Galeri Bahçesini sularken buldu altın sikke Tuğrul ve Çağrı Bey dönemi Selçuklulara ait çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı merak uyandırdı
Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı merak uyandırdı
Standard & Poor's: Mevcut kripto düşüşü 'zamanlı bir uyarı'
Standard & Poor's: Mevcut kripto düşüşü 'zamanlı bir uyarı'
Halkbank, ABD'de devam eden dava için Yüksek Mahkemeye başvurdu
Halkbank, ABD'de devam eden dava için Yüksek Mahkemeye başvurdu
Konya'da alacak-verecek kavgası: 1’i ağır, 5 yaralı
Konya'da alacak-verecek kavgası: 1’i ağır, 5 yaralı
Türkiye 13 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 13 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ı neden bastı? Sadat kurucusu Ersan Ergür anlattı
Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ı neden bastı? Sadat kurucusu Ersan Ergür anlattı
Hindistan'da katliam gibi yangın: 26 kişi öldü!
Hindistan'da katliam gibi yangın: 26 kişi öldü!
İsveç'ten küstah hamle: Ambargo için bastıracağız
İsveç'ten küstah hamle: Ambargo için bastıracağız
Antalya'da gaz sızıntısı faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da gaz sızıntısı faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Beyaz Saray'dan açıklama