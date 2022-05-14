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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, "Çeşme açıklarındaki deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadı" açıklamasını yaptı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.08'de merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 10,62 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 7,27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun İzmir. Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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