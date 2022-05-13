Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ı neden bastı? Sadat kurucusu Ersan Ergür anlattı

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür, Hadi Özışık'ın youtube kanalına konuk olup iddialara cevap verdi. Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ı neden bastı? Silahlı eğitimler verildiği iddiası nereden çıktı? Tüm bu sorular canlı yayında cevap buldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısının önünde açıklamalarda bulunduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT), Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerine basın toplantısı düzenleyip söz konusu iddiaların asılsız olduğuna vurgu yapmıştı.

SADAT'a davet etti

SADAT Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür, Hadi Özışık'a konuk olup CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tek tek cevap verdi. Kendilerinin gizleyecek hiçbir şeylerinin olmadığını belirten Ergür, Özışık'ı SADAT'a davet ederek istediği zaman gelip misafirleri olabileceğini ifade etti.

Belki de CHP olmayacaktı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına canlı yayında cevap veren Ersan Ergür şöyle konuştu: ''SADAT'ın yurtiçinde silahlı eğitim veren herhangi bir tesisi yoktur. Gayri nizami harp tekniği terör örgütlerinin uyguladığı bir eğitim tekniği değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesi bir gayri nizami harp unsuru sonucudur. Mustafa Kemal Atatürk gayri nizami harp unsurunu çok sayıda ilde uygulamayı başarmış olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti belki de yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını yürüttüğü CHP hiç yoktu.

SADAT kimseye eğitim vermiyor!

Sayın Kılıçdaroğlu gayri nizami harp tekniğinin niçin kullanıldığını malesef bilmiyor. Kılıçdaroğlu'nun bu konuları ve o dönemki mücadeleyi bilen bir danışmanı yok mu?. Neden bu bilgiyi ona aktarmıyorlar?. SADAT bu eğitimi Türkiye'de ferdi ve bireysel hiç kimseye vermiyor.''

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