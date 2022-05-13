Ukrayna'dan çarpıcı iddia! Rusya Genelkurmay Başkanı görevden alındı

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in üst düzey danışmanlarından biri Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov'un görevden alındığını iddia etti. Gerasimov ile beraber bir grup üst düzey askeri sorumlunun da görevden alındığı ve tutuklandığı konuşuluyor.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta 2 ay geride kalırken istediği başarıyı bulamayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri komutada değişikliklere gidiyor. Ukrayna'daki istihbarat operasyonlarının sorumluluğunu Federal Güvenlik Servisinden (FSB) alıp Rusya İstihbarat Teşkilatına (GRU) devrettiği konuşulan Rus liderin şimdi de Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov'un görevden aldığı iddia edildi.

Eski bir askeri istihbarat uzmanı olan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yakın çevresinde yer alan Oleksiy Arestovych, Putin'in Ukrayna işgalindeki başarısızlıklardan dolayı suçlayacak birini aradığını ve bu nedenle de Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov'u görevden aldığını iddia etti. Arestovych, "Aldığımız bilgilere göre Gerasimov'un görevleri fiilen askıya alındı. Ona bir şeyleri düzeltmesi için zaman verip vermeyeceklerine bakıyorlar" dedi.

Arestovych ayrıca Korgeneral Sergei Kisel'in de Harkov yakınlarındaki mağlubiyet sonrası sonrası görevden alınıp tutuklandığını iddia etti.