Hindistan'da katliam gibi yangın: 26 kişi öldü!

Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 26 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan yangının büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının artabileceği bildirildi.

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Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti. Indianexpress'in haberine göre, kentin batısındaki Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı.

26 kişi öldü

Delhi Polisi, yangında en az 26 kişinin öldüğünü açıkladı. Delhi İtfaiye Dairesi Şefi Atul Garg, binanın ilk ve ikinci katından 20 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Garg, yanının büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Hindistan'da yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman insanların bu şekilde hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Yeni Delhi'de 2019'da bir binada elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 43 kişi ölmüştü.