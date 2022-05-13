BIST 2.419
DOLAR 15,47
EURO 16,12
ALTIN 901,08
HABER /  DÜNYA

Hindistan'da katliam gibi yangın: 26 kişi öldü!

Hindistan'da katliam gibi yangın: 26 kişi öldü!

Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 26 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan yangının büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının artabileceği bildirildi.

Abone ol

Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti. Indianexpress'in haberine göre, kentin batısındaki Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı.

26 kişi öldü
Delhi Polisi, yangında en az 26 kişinin öldüğünü açıkladı. Delhi İtfaiye Dairesi Şefi Atul Garg, binanın ilk ve ikinci katından 20 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Garg, yanının büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Hindistan'da yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman insanların bu şekilde hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Yeni Delhi'de 2019'da bir binada elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 43 kişi ölmüştü. 

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 13 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 13 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
İsveç'ten küstah hamle: Ambargo için bastıracağız
İsveç'ten küstah hamle: Ambargo için bastıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Ukrayna'dan çarpıcı iddia! Rusya Genelkurmay Başkanı görevden alındı
Ukrayna'dan çarpıcı iddia! Rusya Genelkurmay Başkanı görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalnız da kalsak mücadeleyi vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalnız da kalsak mücadeleyi vereceğiz
DHKP-C üyeleri CHP'li belediyelerin örgüte desteğini tek tek anlattı
DHKP-C üyeleri CHP'li belediyelerin örgüte desteğini tek tek anlattı
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde korkutan deprem
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç sözleri dünyada yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç sözleri dünyada yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Konutta fahiş fiyata karşı emlakçılarla iş birliği! Bakanlık harekete geçti!
Konutta fahiş fiyata karşı emlakçılarla iş birliği! Bakanlık harekete geçti!