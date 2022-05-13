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Antalya'da gaz sızıntısı faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da gaz sızıntısı faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde gübre fabrikasında gaz sızıntısından etkilenenlerden ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesinde gübre üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle 'sıvı fosforik asit' olarak nitelendirilen gaz sızıntısı meydana geldi. Çalışanların rahatsızlanması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenenler dışarıya çıkarıldı, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin maske ve özel kıyafetlerle girdikleri fabrika boşaltıldı. Gazdan etkilenen bazı işçiler yakındaki fabrikaların bahçesine taşındı ve işçilere burada müdahale edildi. Fabrikanın etrafında güvenlik önlemi alındı, cadde trafiğe kapatıldı.

İlk belirlemelere göre işçilerden Ferhat Ertuğrul (36) ile Emrah Yiğit (44) hayatını kaybetti, 3 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Olay yerinde incelemede bulunan İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, gaz sızıntısı nedeniyle fabrikada zehirlenme vakası yaşandığını belirtti. Sağlık ekiplerince gazdan etkilenen işçilere ihbar gelir gelmez müdahale edildiğini dile getiren Başıbüyük, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazı işçilerin ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

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