İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çağrı var teklif yok! Beş yılda hiçbir şey sunulmamış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, göç mevzuatında değişiklik önerip bu konuda mecliste özel oturum istese de yasal düzenleme konusunda partisinin milletvekillerinden geçen beş yılda hiçbir teklifin sunulmadığı ortaya çıktı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grubunda geçici koruma statüsünü ve düzensiz göç hareketliliğini belirleyen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu üzerinde konuşmanın ve gerekli değişikliği yapmanın vaktinin geldiğini söyledi.

Akşener, "Bu mesele bize göre de partiler üstü bir meseledir. Gelin, özel bir oturumda ve milletimizin gözleri önünde meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koyalım" diyerek TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulundu.

İYİ Partiden teklif yok

Meral Akşener, çağrıda bulunsa da meclis kaynaklarından edinilen bilgilere göre bugüne kadar İYİ Parti grubu adına herhangi bir adım atılmamış olması dikkat çekiyor.

TBMM kayıtlarında 27. yasama döneminin başladığı 2018'den bu yana İYİ Parti grubuna mensup 36 milletvekili tarafından Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda değişiklik yapılması istemiyle TBMM Başkanlığına verilen herhangi bir kanun teklifi bulunmadığı belirtildi.

(YENİ ŞAFAK)