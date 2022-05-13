BIST 2.425
DOLAR 15,47
EURO 16,10
ALTIN 901,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da anne vahşeti anneanne ihbar etti! 2 yaşındaki bebeğini öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da anne vahşeti anneanne ihbar etti! 2 yaşındaki bebeğini öldürdü

ANTALYA'dan son gelen haber kan dondurdu. Manavgat ilçesinde 2 yaşındaki bebek annesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cani kadının psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.

Abone ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesi tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen 2 yaşındaki B.G. hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sarılar Mahallesi'nde 25 yaşındaki M.G, 2 yaşındaki kızı B.G'yi karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Evde yaşayan anneannenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, anne M.G'yi gözaltına aldı.

Çocuğun cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

O.G. ile 7 yıldır evli olduğu öğrenilen M.G'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu kararı için bomba sözler 'Beka' söylemiyle vurdu
Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu kararı için bomba sözler 'Beka' söylemiyle vurdu
Kendi işini kurmak isteyene İŞKUR'dan destek! 65 bin TL verecek
Kendi işini kurmak isteyene İŞKUR'dan destek! 65 bin TL verecek
Hepsinde aynı şikayet var! 20 öğrenci hastanelik oldu
Hepsinde aynı şikayet var! 20 öğrenci hastanelik oldu
Merkez Bankası politikasını değiştirmezse enflasyon daha da yükselebilir
Merkez Bankası politikasını değiştirmezse enflasyon daha da yükselebilir
AK Parti'den yabancı tabela kullananlara ilave vergi önerisi
AK Parti'den yabancı tabela kullananlara ilave vergi önerisi
Katar Emiri Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde görüştü
Katar Emiri Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde görüştü
İsrail'in yasa dışı hamlesine Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama
İsrail'in yasa dışı hamlesine Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki
Türkiye'nin kararı İskandinav basınını kızdırdı son dakika olarak geçtiler
Türkiye'nin kararı İskandinav basınını kızdırdı son dakika olarak geçtiler
Onur Buldu aslen nereli kaç yaşında Onur Buldu kiminle evli, eşi kimdir?
Onur Buldu aslen nereli kaç yaşında Onur Buldu kiminle evli, eşi kimdir?