Onur Buldu aslen nereli kaç yaşında Onur Buldu kiminle evli, eşi kimdir?

Kanal D'nin sevilen müzik ve eğlence programı Afara'nın bu akşamki konuklarından biri sevilen oyuncu Onur Buldu olacak. Güldür Güldür'ün sevilen oyuncusu Onur Buldu özel hayatı ile de merak konusu. Onur Buldu 39 yaşında ve aslen Tuncelili. 1. 68 boyunda olan Onur Buldu, Duygu Koz ile evli.

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Kanal D'nin ilk bölümünden itibaren büyük ses getiren müzik programı Afara'nın bu akşamki konuklarından biri de oyuncu Onur Buldu olacak. Oyunculu ile alkış toplayan Onur Buldu'nun özel hayatı da merak konusu. Bergama doğumlu olan Onur Buldu, aslen Tuncelili ve 39 yaşında. 2020 yılında Duygu Koz ile evlenen Onur Buldu, son olarak Bayi Toplantısı sinema filminde rol aldı. Peki Onur Buldu'nun diğer filmleri ve dizileri hangisi?

Oyuncu Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 senesinde İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya geldi. Babası öğretmen olan oyuncunun annesi ise ebedir. 39 yaşında olan Onur Buldu aslen Tuncelilidir.

İzmir'in Menemen ilçesinde büyüyen oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Bir dönem İzmir Devlet Tiyatro'sunda çalıştı. Onur Buldu 2020 yılında Duygu Koz ile evlendi.

Onur Buldu Hangi Filmlerde Rol Aldı?



Organize İşler

Plajda

Aşk Geliyorum Demez

Ada: Zombilerin Düğünü

Sonsuz, 2009

Baydar: Edra'nın Kaderi

Berlin Kaplanı

Böcek

Eyvah Eyvah 3

Olur Olur

İçimdeki Ses

Dedemin Fişi

Yok Artık 2

Martı

Düğün Salonu

Cici Babam

Bayi Toplantısı

The Four Walls

Afara ne demek:

Daha önce Yargı dizisiyle ekranlarda yer alan başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın sunuculuğunu yapacağı şarkı programının ismi oldukça dikkat çekti. Ünlü oyuncu işk bölümü yayınlanan Afara programıyla ekranlarda olacak. Programın ismi olan afara kelimesinin anlamı ise merak edildi.

Afara ne demek, anlamı: Afara kelimesinin "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına geldiği bilinmekte.

Afara kelimesinin diğer anlamları ise şu şekilde sıralanabilir:

Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsüdür.

Harman yerindeki hububatın taş ve toprak ile karışık kalıntısı.

Ayrıca tütün tozu, ufalanmış tütün anlamına gelmektedir.

Anlamı sıklıkla araştırılan afara kelimesi, uzun da olsa yakalarımızın bir araya gelemediği, gizli sevdalara tutulduğumuz, yokluğun içinde doyduğumuz, mutlu olmak için bolluğa ihtiyaç duymadığımız, hayatı ıskalamadığımız, hayatın geniş paçalarına tutunduğumuz bir dönemi temsil etmekte.

Programın ismi ise şimdilerde artık afara olan arabesk, afara kalan ahlak, afara kalan gazino kültürü, afara kalmış bir döneme selam gönderiyor.