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Elon Musk bakın neden şüphelendi! Twitter alımını geçici olarak durdurdu

Elon Musk bakın neden şüphelendi! Twitter alımını geçici olarak durdurdu

Elon Musk yaptığı son açıklamada, sosyal medya platformundaki spam ve sahte hesapların tam sayısını belirlemeye çalışırken, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma planının "geçici olarak beklemede" olduğunu duyurdu.

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Twitter'da gerçek insanları taklit eden "spam botları" ile temizleme arzusunu dile getiren Musk, şirketin onları eksik rapor edip etmediğini araştırıyor.

Twitter ilk 3 aylık raporunda, bot hesapların yılın ilk çeyreğinde şirketin "gelir sağlayan günlük aktif kullanıcı" sayısının yüzde 5'inden az olduğunu belirtiyor. Musk ise bu oranın daha yüksek olduğundan şüpheleniyor.

Bunun üzerine Musk, spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiği iddiasını destekleyen ayrıntılar talep ettiğini belirterek Twitter anlaşmasını geçici olarak askıya aldı.

Sorunun anlaşmayı bozup bozamayacağı şimdilik belli değil. Ancak bu gelişme sonrası Twitter hisseleri yüzde 18 düştü. Musk'ın Twitter anlaşmasını finanse etmek için kullanmayı önerdiği Tesla hisseleri ise yüzde 5 sıçrayarak yükseldi. 

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