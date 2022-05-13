Kırmızı ete 40 lira birden zam geliyor Kıyma 150 pirzola 200 liradan başlıyor

KIRMIZI ET fiyatları Ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı et yedirme amacıyla zam gelmezken bayram bitişiyle gelen zam yağmuru durdurulamıyor. 40 lira birden zam gelmesiyle kıymanın fiyatı 150'den pirzola 200 liradan başlıyor.

Abone ol

Ramazan ayı öncesinde zam üstüne zam gelen kırmızı et fiyatlarına bir zam daha geldi. Et fiyatları bir ayda 40 TL birden zamlandı. Dana kıymanın kilosu 150 TL'ye, kuşbaşı 160 TL'ye çıktı.

Milli Gazete'nin haberine göre, Ramazan ayı öncesi zam üstüne zam gelen kırmızı et fiyatlarına hafta başında bir zam daha geldi. Son zamla birlikte kırmızı et fiyatlarında mart ve mayıs ayı arasındaki fark 40 TL'ye çıktı. Dana kıymanın kilosu 150 TL'ye çıkarken, tavuk eti 70 TL'ye dayandı.

Pirzola 200 lira

Et fiyatına gelen zamlar nedeniyle kasaplar da çaresiz kaldı. Kurban Bayramı yaklaşırken yeni bir artışın daha kaçınılmaz olduğunu dile getiren kasaplar, son gelen zammı açıkladı. Dana kıymanın kilosu 150 liraya, Bonfilenin kilosu 210 liraya, kuşbaşı 160 TL'ye, antrikot ve kuzu pirzolanın kilosu da 200 liraya çıktı.

Kırmızı ette fiyat artışı dana etinin yanı sıra kuzu etinde de gözlendi. Beyaz ette de artış var. Tavuk etinde en yüksek fiyat 70 TL ile filetoda gözlendi.