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Bakan Varank'tan Canan Kaftancıoğlu kararını eleştirenlere: Bu ikiyüzlülüktür

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Varank'tan Canan Kaftancıoğlu kararını eleştirenlere: Bu ikiyüzlülüktür

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararını onamasına ilişkin konuştu. Varank "CHP’nin Genel Başkanı ne ile övünüyordu? 'Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı bana dava açtı ama bu dava Yargıtay'da reddedildi'. Sizin lehinize karar çıkınca hukuka güveniyorsunuz, aleyhinize karar çıkınca hukuku eleştiriyorsunuz. Bu ikiyüzlülüktür." dedi.

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Bakan Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Varank, Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay'ın kararını hatırlatarak, "Siyasetin içinde olanlar bu kişinin nasıl bir kişi olduğunu gayet iyi bilir. Sosyal medya kullananlar, bu kişinin nasıl bir tavır içinde olduğunu gayet iyi bilir. 

Şimdi bu hanımefendi halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten tutun da Cumhurbaşkanına hakaretten ve başka birtakım suçlardan dolayı ceza aldı.

Bakıyorsunuz muhalefet partilerine ve onların kuyruğuna takılanlara sanki bu işin planlı bir iş olduğunu ima edercesine özgürlükten, demokrasiden dem vuruyorlar." diye konuştu.

 “Bu ülkede kimseye ayrımcılık yapılmaz”
Karara itiraz eden birtakım çevrelerin, diğer sosyal medya kullanıcılarına dava açtıklarını anımsatan Varank, şöyle devam etti:

"Bu işi özgürlükten ve demokrasiden dem vurarak anlatanların tamamı emin olun kendilerine sosyal medyadan yapılan birtakım eleştiriler için diğer vatandaşlarımızı mahkemeye veriyorlar. Bu vatandaşlarımızın arasından ceza alanlar, içeriye girenler oluyor. Ben buradan şunu sormak istiyorum, böyle bir ikiyüzlülük olabilir mi? Siz belediye başkanınızla, milletvekilinizle, genel başkanınızla vatandaşları sosyal medya paylaşımları için mahkemeye vereceksiniz, ceza verdireceksiniz, tazminat alacaksınız ama sizin İstanbul il başkanınız ceza aldığında 'Böyle hukuk mu olur' diyeceksiniz?.

Bu tamamen ikiyüzlülüktür. Bu ülkede kimseye ayrımcılık yapılmaz. Eğer birisi suç işliyorsa ki dediğim gibi o hanımefendinin neler yaptığı ortada.

Gezi kalkışmasında paylaştığı fotoğraflar ortada. Böyle ikiyüzlülükle, bu ülkede adalet sistemine zarar vermelerine biz asla müsaade etmeyeceğiz.” 

Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

 "Bu ülkede kimsenin suç işleme özgürlüğü olamaz"
"Geçen gün CHP'nin Genel Başkanı ne ile övünüyordu? 'Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı bana dava açtı ama bu dava Yargıtay'da reddedildi'. Sizin lehinize karar çıkınca hukuka güveniyorsunuz, aleyhinize karar çıkınca hukuku eleştiriyorsunuz. Bu ikiyüzlülüktür. Bunlar aslında Türkiye'de demokrasinin, hukukun altını oymak için yapılan tartışmalardır. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede kimsenin suç işleme özgürlüğü olamaz. Suçunu işleyen cezasını çekecek. Eğer bu ceza siyasetten men edilmeyi gerektiriyorsa kanunları biz bugün yapmadık. Ülke yıllardır bu kanunlarla yönetiliyor. Bunların genişletilmesi, özgürleştirilmesi için de en büyük çabayı zamanında biz verdik. Dolayısıyla herkes hak ettiğiyle muamele görecek. Bu manada da bu tartışmalarda ben teşkilattaki kardeşlerimin asla içlerinde bir burukluk olmasını, asla alttan almalarını emin olun istemiyorum.

Cezası olan çekecek. Bunun ne özgürlükle ne demokrasiyle ne de hürriyetle alakası var.

Sosyal medya tartışmaları bu ülkede yıllardır var ama bugün geldiğiniz noktada Twitter'ı Amerika'da başka bir patron satın aldığında nasıl bütün kuralların değiştiğini de görüyoruz. Bu işin özgürlükle bir alakası yok. Bu manada da bunları en güzel şekilde bizim sokakta vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor."

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