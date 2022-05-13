Öğretmenlik uzman sınavı tarihi belli oldu! Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Özer, ilk kez düzenlenecek başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavının 19 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

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İlk kez yapılacak olan ve öğretmenlikte kariyer basamaklarını belirleyecek olan uzman öğretmenlik sınavının 19 Kasım'da gerçekleyecek.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Eğitim programı başvuruları 1 Haziran'da başlıyor. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.