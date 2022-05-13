Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de SADAT'a baskın yaptı! 'Terörist yetiştiriyor' dedi Seçimler için bomba iddia!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Beylikdüzü'ndeki SADAT'a sürpriz ziyaret. Kemal Kılıçdaroğlu SADAT'ın merkezine gitti ancak kapı açılmadı. "Terörist yetiştiren kurum" iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hangi gerekçeyle danışman yaptın?" sorusunu sordu. Kılıçdaroğlu seçim güvenliği ile ilgili endişelerini dile getirdi.

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CHP İl Başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz ziyaretini "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu SADAT’ta… Herkes müsterih olsun, seçim güvenli bir şekilde yapılacak!" diye duyurdu.

CHP'li Engin Altay kapı önünde yaptığı açıklamasında "Buranın yetkilisiyle görüşmek istediğimizi Genel Başkanımızın bir çay içmek istediğini söyledik ama görünürde kimse yok. SADAT kimlere hizmet ediyor diye sormaya geldik." dedi.

Ancak görevliler kapıyı açmadı. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması açıklama yaparak şunları söyledi:

-Türkiye asla paramiliter kuruluşlara teslim edilmeyecek. Seçim güvenliği önemlidir. Şu an da önünde bulunduğumuz SADAT düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, suikast... Yani terör... Burası terörist yetiştiren bir kuruluş. Eğer bugün seçimlerde Suriye'den gelen insan varsa en büyük rol SADAT'tır. Erdoğan'a söylemek isterim sen hangi gerekçeyle bu kuruluşla çalıştın?

Seçimin güvenliği sarsılırsa sorumlusu SADAT

-CHP demokratik yollarla seçimin yapılması için çaba gösterecek? SADAT gibi kuruluşlar seçimin güvenliğini sarsacak bir durum olursa sorumlusu SADAT'tır. Biz korkacak kişiler değiliz. Korkanlar kapıları açmayanlardır.

-Basına bu olayı vermek istemedik. Sağlıklı bir şekilde bilgi almak istedik.

SADAT nedir?

Resmi sitesinde SADAT kendini böyle anlatıyor:

SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren ilk ve tek Türk şirketidir.

SADAT Savunma (E) Tuğgeneral Adnan TANRIVERDİ başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden emekli olan 23 Subay ve Astsubay tarafından kurulmuş ve Şirket Ana Sözleşmesi 28 Şubat 2012 tarihli ve 8015 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak faaliyetlerine başlamıştır.

SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Danışmanlık, Eğitim ve İkmal olmak üzere üç ana alanda hizmet sunmaktadır.