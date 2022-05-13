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Bakan Nureddin Nebati'den ev fiyatlarını arttıranlarla ilgili flaş açıklama

Bakan Nureddin Nebati'den ev fiyatlarını arttıranlarla ilgili flaş açıklama

KONUT alımlarında faiz indirimi sonrası ev fiyatları zam üstüne zam görmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı son açıklamasında 'İnternetten konut fiyatını artıranların suistimal ederek aldatmalarına izin vermeyeceğiz' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ev fiyatlarını paket açıklandıktan sonra arttıranlarla ilgili olarak "İnternetten konut fiyatını artıranlar tek tek tespit edildi. Suistimal ederek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye ekonomisi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yapılan son konut kredisi kampanyasında fırsatçılara göz açtırılmayacağını söyledi. Nebati "Satış fiyatları, ilanlar tek tek tespit edildi. Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz. Birilerinin suistimalde bulunarak kısa günün kârı diyerek bizi aldatmasına izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz." dedi

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 6-7 oranında büyüme gösterebileceğini belirten Bakan Nebati "Enflasyonla mücadelemiz topyekun olduğu sürece başarıya ulaşacağımız inancımız tam" ifadesini kullandı.

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