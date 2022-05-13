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18 yaşın altı kimse izleyemeyecek! Netflix'in Marilyn Monro filmine kısıtlama geldi

18 yaşın altı kimse izleyemeyecek! Netflix'in Marilyn Monro filmine kısıtlama geldi

Son yılların gözde aktrisi Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı biyografik filmin 18 yaş altındaki izleyiciler için uygun görülmemesi filmin yönetmenini kızdırdı.

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34 yaşındaki Kübalı aktris Ana de Armas’ın başrolünde yer aldığı, Hollywood tarihinin ikonik oyuncularından Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan “Blonde” isimli filmin çekimleri tamamlandı. Netflix yapımı film, Amerika’da kabul edilen en yüksek kısıtlama olan NC-17 ibaresini aldı. Bu da Amerika’daki 18 yaşın altındaki hiç kimsenin sinemalarda filmi izlemesine izin verilmemesi anlamına geliyor.

Daily Mail’in haberine göre ise filmin yönetmeni Avustralyalı Andrew Dominik, filmin 18 yaş sınırı almasının “herkesi rahatsız edecek bir şey” olduğunu söyledi. 54 yaşındaki Dominik, Vulture ile yaptığı röportajda, “Eğer seçme şansım olsaydı, gidip Marilyn Monroe hikayesinin NC-17 versiyonunu görmeyi tercih ederim. Çünkü yaşamının sona erme şekline baktığımızda sınırda bir hayatı olduğunu biliyoruz. Siğilleri ve tüm versiyonunu mu yoksa sterilize edilmiş versiyonu mu görmek istersiniz?” dedi.

2011 yılından beri filme çekilmesi bekleniyordu
Joyce Carol Oates’in 2000 yılındaki aynı adlı romanından uyarlanan “Blonde”un 2011 yılından beri filme çekilmesi bekleniyordu. Çalkantılı bir hayat yaşayan ve aşırı dozda ilaçtan 36 yaşında hayatını kaybeden Marilyn Monroe’nun ölüm nedeniyle ilgili spekülasyonlar yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

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