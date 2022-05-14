Jüri değişti Masterchef'te dolarla maaş krizi! Mehmet Yalçınkaya ayrıldı Acun Ilıcalı bakın kimi buldu?
Survivor All Star'ın bitmesiyle TV8 ekranlarına dönüş yapmaya hazırlanan Masterchef Türkiye'de gelen ayrılık haberi ortalığı karıştırırken Acun Ilıcalı yeni jüriyi buldu. Ayrılık krizinin perde arkası ortaya çıktı.
Ekrana geldiği akşamlarda reytingleri altüst eden MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için hazırlıklar sürmeye devam ederken, flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.
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Yayınlanmasına sayılı günler kalan ortaya çıkan iddia Masterchef hayranlarını hüsrana uğrattı.
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Programın yeni sezonu öncesinde ayrılık iddiası medya dünyasına bomba gibi düştü.
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Binlerce kişinin katılmak için başvurduğu MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'nın ayrıldığı iddiası, programın hayranlarını şoke etti.
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