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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Canan Kaftancıoğlu için hapis kararının onanması üzerine tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer isimlerin sözlerine tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, " CHP Genel Başkanını ve CHP’li yetkilileri kınıyorum" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaparak "Yargı kararlarını bahane ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanını ve CHP’li yetkilileri kınıyorum" ifadelerini kullandı. 

Bozdağ sözlerine şöyle devam etti: 
Ana muhalefetin dilinden düşürmediği hak, adalet, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi temel ve ilke kavramların, kendi siyasi yararları söz konusu olduğunda içlerinin nasıl boşaltıldığı hususu, ibretlik bir manzara arz etmektedir. Ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin,
bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef alması asla kabul edilemez.

Yargı kararları, siyasi taraftarlığa uygunluğa göre değerlendirilemez.

Anayasa,kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar veren yargı görevlilerine; “Lanet olsun yargınıza”, “İntikam duygusuyla haraket ediyorlar”, “Siyasi karar veriyorlar”, “Saray yargısı” ithamları ile tehdit ve hakaret edenleri kınıyorum.

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