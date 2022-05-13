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Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu kararı için bomba sözler 'Beka' söylemiyle vurdu

Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu kararı için bomba sözler 'Beka' söylemiyle vurdu

AK Parti çevrelerinden Canan Kaftancıoğlu kararına tepki yağmaya devam ediyor. Hukukçu geçmişi olan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, karara sert tepki göstererek ifade özgürlüğü vurgusu yaptı. Hükümetin "beka" söylemine de gönderme yapan Arınç "Eğer ülkemizde bir beka problemi söz konusu ise problemin kaynağı milletimizin bu ihtiyacında aranmalıdır." diyerek adalet vurgusu yaptı.

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis kararı için sosyal medya hesabından bugün açıklama paylaştı.  Arınç kararın kamu vicdanını yaraladığını şu sözlerle söyledi "Dünün mağdurlarının mağrur ifadelerle yaşanan hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır."

İşte Arınç'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
-Yasama ve yürütmenin yanında üçüncü erk olarak yer alan yargının en temel görevi; hiçbir tesir altında kalmadan, bağımsızlık ve tarafsızlık prensibine yaslanarak, milletimizin vicdan terazisine uygun kararlara imza atarak adaleti hayata geçirmektir.

-İfade özgürlüğü; Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Demokrasinin tekâmülü ve bir toplumun olgunlaşması ancak bu hürriyete gösterdiği saygı ve hoşgörü oranında mümkündür.

-Beyan edilen fikirler beyan eden kişinin dışındaki toplumsal kesimlerin, siyasi iradenin hoşuna gitmese dahi ifade özgürlüğünün kısıtlanamayacağı da geçmişteki birçok AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarıyla içtihat haline gelmiştir.

Dünün mağdurları mağrur ifadelerle...
-Bir dönem çeşitli vesayet odaklarının etkisi altındaki yargı tarafından mağdur edilen bizlerin hikayeleri hafızalarda tazeliğini korurken, dünün mağdurlarının mağrur ifadelerle yaşanan hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır.

Bir beka problemi varsa
-Milletimizin ivedilikle ihtiyaç duyduğu şey; adaletin günlük siyasi çekişmelere konu edilmesinden kurtarılarak yeniden sağlam temellere oturtulmasıdır. Eğer ülkemizde bir beka problemi söz konusu ise problemin kaynağı milletimizin bu ihtiyacında aranmalıdır.

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