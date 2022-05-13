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Kendi işini kurmak isteyene İŞKUR'dan destek! 65 bin TL verecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kendi işini kurmak isteyene İŞKUR'dan destek! 65 bin TL verecek

BARTIN’da kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere Bartın Çalışma ve İş Kurumu tarafından destek verilecek. Proje başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.

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Engelliler hazırladıkları projelerin kabul görmesi halinde kuruluş işlemleri desteği, işletme giderleri desteği ve demirbaş desteği olmak üzere toplamda 65 bin TL’ye kadar destekten yararlanabilecekler.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Solak, "Engelli bireylerin hazırladığı ve kabul edilen projelerine verilecek destekler; kuruluş işlemleri desteği, işletme giderleri desteği ve demirbaş desteği şeklinde olmak üzere toplamda 65 bin liraya kadar olacaktır.

Eski hükümlülerin hazırladığı ve kabul edilen projelerine verilecek destek ise vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar olacaktır. Proje başvuruları, 10 Haziran 2022 tarihi saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Proje başvurularının kesinlikle hazırlandığı dönemde yayımlanan güncel proje başvuru rehberi doğrultusunda yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

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