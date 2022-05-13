BIST 2.412
DOLAR 15,47
EURO 16,06
ALTIN 898,72
HABER /  GÜNCEL

İsrail'in yasa dışı hamlesine Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

İsrail'in yasa dışı hamlesine Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İsrail yasalarına göre dahi yasadışı olarak görülen 'Mitzpeh Dani' ve 'Oz V’gaon' yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönünde alınan kararı kınıyoruz” dendi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetleri ve Cenin Mülteci Kampı’nda yaşanan olaylar hakkında açıklama yapıldı.

İsrail tarafından, Batı Şeria'da toplam 4 bin 427 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini kapsayan 25 ayrı projenin kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, “Buna ilaveten, İsrail yasalarına göre dahi yasadışı olarak görülen ‘Mitzpeh Dani’ ve ‘Oz V'gaon’ yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönünde alınan kararı kınıyoruz. Söz konusu tek taraflı adımlar bölgede gerginliği tırmandırmakta ve barış zeminini tahrip etmektedir. İsrail'i uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine aykırı olan, ayrıca iki devletli çözüm sürecini tehlikeye atan bu adımları sonlandırmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin 11 Mayıs günü Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampında hayatını kaybetmesi ve bir gazetecinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayların açık, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yoluyla açığa kavuşturulması gerektiği vurgulanırken, “Sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması hususundaki beklentimizi de yineliyoruz” dendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki
Türkiye'nin kararı İskandinav basınını kızdırdı son dakika olarak geçtiler
Türkiye'nin kararı İskandinav basınını kızdırdı son dakika olarak geçtiler
Bakan Nureddin Nebati'den ev fiyatlarını arttıranlarla ilgili flaş açıklama
Bakan Nureddin Nebati'den ev fiyatlarını arttıranlarla ilgili flaş açıklama
PKK, Şırnak'ta iki çobanı 'ajan' diyerek öldürdü!
PKK, Şırnak'ta iki çobanı 'ajan' diyerek öldürdü!
18 yaşın altı kimse izleyemeyecek! Netflix'in Marilyn Monro filmine kısıtlama geldi
18 yaşın altı kimse izleyemeyecek! Netflix'in Marilyn Monro filmine kısıtlama geldi
Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de SADAT'a baskın yaptı! 'Terörist yetiştiriyor' dedi Seçimler için bomba iddia!
Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de SADAT'a baskın yaptı! 'Terörist yetiştiriyor' dedi Seçimler için bomba iddia!
Cem Gürdeniz: Türkiye NATO'nun kararlarına otomatik evet dememeli
Cem Gürdeniz: Türkiye NATO'nun kararlarına otomatik evet dememeli
Kurye kılığında ülkeden kaçtı! Muhalif müzisyen Rusya'yı terk etti
Kurye kılığında ülkeden kaçtı! Muhalif müzisyen Rusya'yı terk etti
Elon Musk bakın neden şüphelendi! Twitter alımını geçici olarak durdurdu
Elon Musk bakın neden şüphelendi! Twitter alımını geçici olarak durdurdu
Bekçilik başvuru ücreti 2022 kaç para hangi bankaya ödeme yapılır?
Bekçilik başvuru ücreti 2022 kaç para hangi bankaya ödeme yapılır?