BIST 2.421
DOLAR 15,47
EURO 16,11
ALTIN 902,50
HABER /  EKONOMİ

AK Parti'den yabancı tabela kullananlara ilave vergi önerisi

AK Parti'den yabancı tabela kullananlara ilave vergi önerisi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yabancı dilde isim kullanarak kendisini tanıtan iş yerlerine ilave vergi uygulanması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 13 Mayıs'ın, Türk Dil Bayramı olarak kutlandığını anımsattı.

Türkçe kelimelerin kullanılmasının önemine dikkati çeken Aydemir, yabancı kelimelere dönük istila edici bir halin söz konusu olduğunu ve buna tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Aydemir, belediyelerden de bu konuda bir talepleri olduğunu dile getirerek, "Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli. Eğer bir iş yeri, kendini tarif ederken yabancı bir kelime kullanıyorsa ona mutlaka ilave bir vergi konulması lazım. Onun bir külfete katlanması lazım. Çünkü bu durum, milletin kodlarına dönük bozucu bir yaklaşım sergiliyor." diye konuştu.

Rize'yi Erzurum'a bağlayan Ovit Dağı Tüneli'nin temelinin 10 yıl önce 13 Mayıs'ta atıldığını ifade eden Aydemir, tünelin açılmasıyla birlikte Erzurum'un denize, Rize'nin de Palandöken'e kavuştuğunu dile getirdi.

Bölgedeki diğer tünel çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Aydemir, bunların Karadeniz'in, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ticaretine katkı sağladığını ve sağlayacağını kaydetti.

Aydemir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın hayatını kaybettiğini anımsatarak, Al Nahyan'a Allah'tan rahmet diledi ve ülkesine, yakınlarına taziyelerini iletti.

ÖNCEKİ HABERLER
Katar Emiri Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde görüştü
Katar Emiri Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde görüştü
İsrail'in yasa dışı hamlesine Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama
İsrail'in yasa dışı hamlesine Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama
Türkiye'nin kararı İskandinav basınını kızdırdı son dakika olarak geçtiler
Türkiye'nin kararı İskandinav basınını kızdırdı son dakika olarak geçtiler
Onur Buldu aslen nereli kaç yaşında Onur Buldu kiminle evli, eşi kimdir?
Onur Buldu aslen nereli kaç yaşında Onur Buldu kiminle evli, eşi kimdir?
PKK, Şırnak'ta iki çobanı 'ajan' diyerek öldürdü!
PKK, Şırnak'ta iki çobanı 'ajan' diyerek öldürdü!
Yaz tatili ne zaman başlıyor 2022 geri sayım sayaç-kaç gün kaldı?
Yaz tatili ne zaman başlıyor 2022 geri sayım sayaç-kaç gün kaldı?
18 yaşın altı kimse izleyemeyecek! Netflix'in Marilyn Monro filmine kısıtlama geldi
18 yaşın altı kimse izleyemeyecek! Netflix'in Marilyn Monro filmine kısıtlama geldi
Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de SADAT'a baskın yaptı! 'Terörist yetiştiriyor' dedi Seçimler için bomba iddia!
Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de SADAT'a baskın yaptı! 'Terörist yetiştiriyor' dedi Seçimler için bomba iddia!
Cem Gürdeniz: Türkiye NATO'nun kararlarına otomatik evet dememeli
Cem Gürdeniz: Türkiye NATO'nun kararlarına otomatik evet dememeli
Kurye kılığında ülkeden kaçtı! Muhalif müzisyen Rusya'yı terk etti
Kurye kılığında ülkeden kaçtı! Muhalif müzisyen Rusya'yı terk etti